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Correspondant d’Al-Manar : L’aviation de guerre ennemie a lancé un raid ciblant la localité de Braachit, et des bombardements d’artillerie ennemis visent les localités de Kafra et Yater
14-04-2026 13:57 PM
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