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    Correspondant d’Al-Manar : Des équipes d’associations de secours ont été ciblées alors qu’elles inspectaient le site du raid dans la localité de Mayfadoun, au sud du Liban

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      “Les autorités libanaises ont empêché l’inclusion du Liban dans le cessez-le-feu entre l’Iran et les USA » (Sources iraniennes)

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