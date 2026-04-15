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    Résistance islamique : Nos combattants ont intercepté un drone de l’armée ennemie israélienne de type « Hermes 450-Zik » dans l’espace aérien de la localité de Qabrikha à l’aide d’un missile sol-air.

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      Fadlallah : Le pouvoir assume la responsabilité du sang versé, se plie aux diktats extérieurs et incite à la division interne

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      “Les autorités libanaises ont empêché l’inclusion du Liban dans le cessez-le-feu entre l’Iran et les USA » (Sources iraniennes)

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