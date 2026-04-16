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    Résistance islamique : Tirs d’un barrage de missiles contre le site de Hadabat al-Ajal, au nord de la colonie de Kfar Yuval

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      Résistance islamique : Ciblage de la base logistique de la 146e division sioniste et la caserne de Liman dans la colonie de Nahariya, ainsi que le site de Hanita par un escadron de drones d’assaut

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      Médias américains : « Le nombre de sénateurs favorables à l’arrêt de l’armement d’Israël passe de 11 à 40 voix »

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