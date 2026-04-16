La Résistance islamique ciblé un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée d’occupation israélienne dans la ville de Khiam par un barrage de missiles

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      Correspondant d’Al-Manar : l’aviation de combat ennemie a mené un raid sur la localité de Habouch, au Sud-Liban

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      Sud-Liban: L’aviation de l’ennemi détruit le pont de Qasmiyeh, reliant le sud du fleuve de Litani au nord du fleuve

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