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    Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bisent : l’allègement temporaire des sanctions sur le pétrole russe a été une étape nécessaire pour que Washington puisse éviter une « apocalypse » sur le marché pétrolier.

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      Ministère pakistanais des AE : le Liban reste partie prenante du cessez-le-feu en vigueur. La paix au Liban est essentielle aux pourparlers de paix.

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