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    Les Iraniens ont insisté sur un cessez-le-feu au Liban comme condition préalable à la reprise des négociations (Sources à al-Manar)

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      Le député du Hezbollah Ibrahim Moussawi : Le cessez-le-feu n’aurait pu être réalisé sans prendre en compte que l’Iran l’a conditionné en échange de la question du détroit d’Ormuz.

      Le député du Hezbollah Ibrahim Moussawi : Le cessez-le-feu n’aurait pu être réalisé sans prendre en compte que l’Iran l’a conditionné en échange de la question du détroit d’Ormuz.

      Le député du Hezbollah Ibrahim Moussawi : le Hezbollah respectera le cessez-le-feu avec Israël à condition qu’il soit global et comprenne l’arrêt des tous les actes hostiles israéliens et les assassinats contre lui.

      Le député du Hezbollah Ibrahim Moussawi : le Hezbollah respectera le cessez-le-feu avec Israël à condition qu’il soit global et comprenne l’arrêt des tous les actes hostiles israéliens et les assassinats contre lui.

      Le député du Hezbollah Ali Fayyad : Le cessez-le-feu doit être total et global, et toute attaque contre un site ou tout assassinat constituera une violation flagrante de la résolution. Nous allons traiter l’accord avec vigilance et prudence

      Le député du Hezbollah Ali Fayyad : Le cessez-le-feu doit être total et global, et toute attaque contre un site ou tout assassinat constituera une violation flagrante de la résolution. Nous allons traiter l’accord avec vigilance et prudence