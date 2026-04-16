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Chaine 12 israélienne : Suite aux pressions exercées par Trump sur Netanyahu et son équipe, il semble qu’une annonce de cessez-le-feu soit imminente.
16-04-2026 19:18 PM
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Le député du Hezbollah Ibrahim Moussawi : Le cessez-le-feu n’aurait pu être réalisé sans prendre en compte que l’Iran l’a conditionné en échange de la question du détroit d’Ormuz.
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Le député du Hezbollah Ibrahim Moussawi : le Hezbollah respectera le cessez-le-feu avec Israël à condition qu’il soit global et comprenne l’arrêt des tous les actes hostiles israéliens et les assassinats contre lui.
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Le député du Hezbollah Ali Fayyad : Le cessez-le-feu doit être total et global, et toute attaque contre un site ou tout assassinat constituera une violation flagrante de la résolution. Nous allons traiter l’accord avec vigilance et prudence
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