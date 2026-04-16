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Ministère libanais de la Santé : 7 martyrs et 27 blessés selon le bilan initial des raids ennemis israéliens sur les localités d’Al-Saksakiyeh et d’Al-Zarariyeh, dans le district de Saïda
16-04-2026 21:06 PM
En Lien
Médias ennemis : Environ 20 roquettes ont été lancées en direction de Karmiel et Nahariyya à quelques minutes d’intervalle. Un blessé grave a Nahariyya.
22:42
Message du Hezbollah aux personnes déplacées : À nos chers partisans de la résistance, suite à la déclaration du cessez-le-feu et face à un ennemi perfide habitué à violer les accords et les pactes, nous vous exhortons à faire preuve de retenue et à vous abstenir de vous diriger vers les zones ciblées du Sud, la vallée de la Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth, jusqu’à ce que la situation s’éclaircisse.
22:41
L’agence de presse iranienne Fars, citant un site web de suivi des navires, a rapporté que des pétroliers iraniens ont transporté environ 11 millions de barils de pétrole à travers la mer d’Oman vers leurs destinations prévues depuis que le président américain Donald Trump a annoncé le blocus maritime.
21:47