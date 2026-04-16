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    Médias ennemis : Environ 20 roquettes ont été lancées en direction de Karmiel et Nahariyya à quelques minutes d’intervalle. Un blessé grave a Nahariyya.

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      Médias ennemis : Environ 20 roquettes ont été lancées en direction de Karmiel et Nahariyya à quelques minutes d’intervalle. Un blessé grave a Nahariyya.

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      Message du Hezbollah aux personnes déplacées : À nos chers partisans de la résistance, suite à la déclaration du cessez-le-feu et face à un ennemi perfide habitué à violer les accords et les pactes, nous vous exhortons à faire preuve de retenue et à vous abstenir de vous diriger vers les zones ciblées du Sud, la vallée de la Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth, jusqu’à ce que la situation s’éclaircisse.

      Message du Hezbollah aux personnes déplacées : À nos chers partisans de la résistance, suite à la déclaration du cessez-le-feu et face à un ennemi perfide habitué à violer les accords et les pactes, nous vous exhortons à faire preuve de retenue et à vous abstenir de vous diriger vers les zones ciblées du Sud, la vallée de la Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth, jusqu’à ce que la situation s’éclaircisse.

      L’agence de presse iranienne Fars, citant un site web de suivi des navires, a rapporté que des pétroliers iraniens ont transporté environ 11 millions de barils de pétrole à travers la mer d’Oman vers leurs destinations prévues depuis que le président américain Donald Trump a annoncé le blocus maritime.

      L’agence de presse iranienne Fars, citant un site web de suivi des navires, a rapporté que des pétroliers iraniens ont transporté environ 11 millions de barils de pétrole à travers la mer d’Oman vers leurs destinations prévues depuis que le président américain Donald Trump a annoncé le blocus maritime.