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Médias israéliens: D’intenses tirs de feux d’artifice ont été observés ; une atmosphère de victoire règne à Beyrouth et Saïda, où les drapeaux jaunes et les photos de Nasrallah ont été brandis dans les rues.
17-04-2026 12:06 PM
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Maariv : « Nous sommes partis pour la guerre avec le « Rugissement du lion » et nous sommes revenus avec le « Miaulement du chat » ; Israël s’est ainsi retrouvé dans sa situation la plus difficile de la région. »
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