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    Président Berri : « Toute atteinte à l’unité nationale et à la paix civile est une atteinte à l’existence même du Liban et un cadeau gratuit offert à l’ennemi israélien et à ses projets. »

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      Président Berri : « L’unité nationale et la paix civile sont une ligne rouge ; je ne permettrai leur dépassement sous aucun prétexte. »

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      Président Nabih Berri : « Chaque balle tirée en l’air est une offense à la dignité des martyrs et une violation des lois divines. »

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