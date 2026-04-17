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    Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie, Fatih Birol : il faudra environ deux ans pour rétablir la production d’énergie au Moyen-Orient à son niveau d’avant-guerre (Reuters).

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      Sud du Liban : Six soldats blessés dans l’explosion d’une bombe artisanale placée sur un bâtiment (Médias israéliens)

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      Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie, Fatih Birol : il faudra environ deux ans pour rétablir la production d’énergie au Moyen-Orient à son niveau d’avant-guerre (Reuters).

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      Grande-Bretagne : Des appels à la démission de Starmer se multiplient suite aux nouvelles informations concernant la nomination d’un ami d’Epstein au poste d’ambassadeur.

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