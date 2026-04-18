Réponse de Téhéran à Trump : Transfert d’uranium enrichi rejeté, riposte au blocus naval inévitable

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a affirmé vendredi que « l’option d’un transfert d’uranium enrichi iranien à l’étranger était « rejetée », soulignant que « l’uranium est aussi sacré pour l’Iran que sa propre terre ». Il a insisté « sur le fait qu’une compensation pour les pertes et dommages subis par l’Iran constituait une condition fondamentale à toute négociation ».

Il a précisé que « les discussions autour d’une suspension permanente de l’enrichissement s’inscrivent dans une campagne médiatique visant à influencer les négociateurs et les négociations ».

M. Baghaei a expliqué que Téhéran « met tout en œuvre pour garantir les droits du peuple iranien », considérant la diplomatie comme « le prolongement des efforts militaires sur le terrain », et que « la conclusion d’un accord restait conditionnée par le respect des intérêts et des droits du peuple iranien ».

Concernant le processus de négociation, il a indiqué que « la réunion d’Islamabad a permis de définir des points d’accord et des lignes rouges », affirmant qu’« il n’y a aucune ambiguïté concernant les dossiers de négociation ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également averti que ce qui est qualifié de « blocus naval » se heurterait à une « réponse iranienne ferme », considérant cela comme une violation du cessez-le-feu. Il a déclaré que l’Iran « prendra les mesures nécessaires en réponse » car il est « inébranlable ».

Baghaei a souligné que la levée des sanctions est une priorité absolue pour Téhéran, de même que l’importance particulière de réparer les dommages subis par le pays ».

Priorité : Mettre fin à la guerre et lever les sanctions

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé que « les États côtiers bordant les détroits ont le droit et le devoir, en temps de guerre, de prendre les mesures nécessaires contre les États hostiles ».

Baghaei a souligné que « l’Iran est conscient des parties auxquelles il est confronté, lesquelles ont maintes fois manqué à leurs promesses ». Il a affirmé « qu’il est impératif de privilégier fermement et résolument les intérêts et les droits du peuple iranien », notant que » Téhéran n’a jamais été optimiste quant à l’ennemi et que sa méfiance n’a fait que croître à la lumière des expériences récentes et des crimes commis ».

Concernant les négociations, il a expliqué que « « la force des récents cycles résidait dans la présentation transparente et détaillée des points de vue », tout en soulignant « la nécessité d’attendre et de voir ce que les prochains jours apporteront ».

Il a également insisté sur le fait que « le plan en dix points pour la levée des sanctions revêt une importance capitale et que garantir une cessation complète des hostilités, ainsi qu’un cessez-le-feu sur tous les fronts, constitue une priorité fondamentale pour l’Iran ». Il a affirmé que « ces questions doivent être traitées comme un tout, sans aucune dissociation ».

Baghaei a démenti « les affirmations du président américain concernant des discussions avec des responsables iraniens, les qualifiant d’inexactes ».

Il a fait remarquer que « les précédents cycles de négociations portaient sur la question nucléaire, tandis que les discussions de ces derniers jours se sont concentrées sur la fin de la guerre ».

Il convient de noter que le président américain Donald Trump a déclaré vendredi, lors d’un entretien avec Reuters : « Nous travaillerons avec l’Iran pour récupérer son uranium enrichi et le transférer aux États-Unis.» Trump a ajouté que « l’Iran a accepté de cesser d’enrichir l’uranium.»

Dans ce contexte, M. Netanyahu a déclaré mercredi : « Nous voulons retirer l’uranium enrichi d’Iran et mettre fin à ses capacités d’enrichissement.»

L’Iran utilise l’enrichissement d’uranium à diverses fins civiles, notamment l’agriculture et la médecine, et ne dispose d’aucun programme militaire à cet effet.

Source : Médias