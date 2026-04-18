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    Agence Tasnim : L’Iran n’a pas donné son accord pour le prochain round de négociations en raison des exigences excessives des Américains.

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      Député Hassan Fadlallah : Quel est le meilleur choix : que le Liban se rende seul et humilié à Washington, ou que nous profitions du climat régional allant de l’Iran à l’Arabie saoudite et au Pakistan ?

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      Député Hassan Fadlallah : Pourquoi ne demande-t-on pas à l’armée libanaise de reprendre ses positions maintenant si c’est elle qui a réellement obtenu l’accord de cessez-le-feu ?

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      Député Hassan Fadlallah : Nous avons porté seuls le choix de la Résistance ; nous n’avons demandé au pouvoir que de ne pas nous poignarder dans le dos

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