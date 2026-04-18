samedi, 18/04/2026
Beyrouth 14:06
ع
En
Fr
Es
Articles
Spécial notre site
Médias arabes
Médias internationaux
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles du Martyr Suprême
plus
Recherche
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles de résistance
Paroles du Martyr Suprême
Más
vídeos
Ar
En
Fr
Es
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
Al-Manar
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Sites et Services
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
WhatsApp
Channel
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Contactez-nous
Sites
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
Agence Tasnim : L’Iran n’a pas donné son accord pour le prochain round de négociations en raison des exigences excessives des Américains.
18-04-2026 13:04 PM
En Lien
Député Hassan Fadlallah : Quel est le meilleur choix : que le Liban se rende seul et humilié à Washington, ou que nous profitions du climat régional allant de l’Iran à l’Arabie saoudite et au Pakistan ?
13:16
Député Hassan Fadlallah : Pourquoi ne demande-t-on pas à l’armée libanaise de reprendre ses positions maintenant si c’est elle qui a réellement obtenu l’accord de cessez-le-feu ?
13:15
Député Hassan Fadlallah : Nous avons porté seuls le choix de la Résistance ; nous n’avons demandé au pouvoir que de ne pas nous poignarder dans le dos
13:14