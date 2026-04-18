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    L’armée ennemie israélienne a annoncé la mort d’un soldat blessé vendredi dans l’explosion d’un engin piégé au sud du Liban

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      « Choc en Israël » après les injonctions de Trump de ne plus bombarder le Liban. Les violations se poursuivent dans les zones libanaises frontalières

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      Député Hassan Fadlallah : Quel est le meilleur choix : que le Liban se rende seul et humilié à Washington, ou que nous profitions du climat régional allant de l’Iran à l’Arabie saoudite et au Pakistan ?

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