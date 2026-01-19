France : rassemblement à Paris pour protester contre la détention des militants pro-Palestine et des prisonniers palestiniens

Des dizaines de personnes solidaires de la cause palestinienne ont réclamé, samedi, lors d’un rassemblement à Paris, la libération des prisonniers palestiniens détenus par Israël ainsi que celle des militants britanniques soutenant la Palestine.

Ils se sont rassemblés sur la place Edmond-Michelet, à proximité du Centre Pompidou, pour protester contre l’incarcération au Royaume‑Uni des militants de Palestine Action et contre la prise en otage des Palestiniens dans les prisons israéliennes.

Cette mobilisation qui a eu lieu à l’appel de plusieurs collectifs pro-palestiniens, dont EuroPalestine, l’Union juive française pour la paix (UJFP), Agir pour la Palestine et Waves of Freedom France, s’inscrivait dans le cadre d’une campagne de solidarité internationale.

Les organisateurs ont précisé, par communiqué, que l’événement visait à alerter sur la situation de plusieurs militants du mouvement Palestine Action, actuellement détenus au Royaume‑Uni.

Le rassemblement a également mis en lumière le sort des milliers de détenus palestiniens, dont un grand nombre sont en détention administrative, une procédure régulièrement critiquée par les organisations de défense des droits humains.

Le régime israélien mène depuis octobre 2023 une guerre génocidaire contre les Palestiniens de la bande de Gaza qui a suscité un tollé général dans le monde, les organisations internationales pointant du doigt la brutalité des crimes commis par le régime et ses alliés occidentaux.

En janvier 2024, la Cour internationale de Justice (CIJ), saisie par l’Afrique du Sud, a annoncé qu’il existait un risque plausible de génocide à Gaza et ordonné à Israël de prévenir de tels actes et garantir l’acheminement de l’aide humanitaire.

La CIJ ne fut pas la seule instance judiciaire à dénoncer en cette année, les crimes israéliens. La Cour pénale internationale (CPI) a délivré, en novembre, des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Guerre Yoav Gallant, les accusant de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, notamment pour avoir ciblé des civils et utilisé la famine comme arme de guerre.

Plus de 70 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués dans la bande de Gaza dans les bombardements israéliens ou sont décédés à cause de la faim.

Des organisations internationales alertent sur une aggravation de la crise humanitaire, l’oeuvre des violations répétées par Israël de l’accord de cessez-le-feu signé en octobre 2025.

Source : Avec PressTV