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Royaume-Uni: 75 députés britanniques (sur 650) réclament des sanctions contre l’occupation israélienne et un embargo sur les armes.
19-04-2026 10:04 AM
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Expert d’al-Jazeera : l’Iran n’a pas autorisé la reprise de la navigation dans le détroit principal d’Ormuz, mais dans deux nouveaux détroits qu’il a créés, qui ne font pas plus de 20 mètres de profondeur. Voir l’article : https://french.almanar.com.lb/article/57212/
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Sud-Liban : un 2e soldat israélien tué
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Le blocus américain des ports du détroit d’Ormuz n’affectera pas l’Iran qui possède d’autres débouchés (Expert)
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