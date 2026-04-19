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    NYT : l’Iran possède une arme de dissuasion qui fait désormais partie de sa doctrine militaire : sa géographie, en l’occurrence le détroit d’Ormuz.

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      Expert d’al-Jazeera : l’Iran n’a pas autorisé la reprise de la navigation dans le détroit principal d’Ormuz, mais dans deux nouveaux détroits qu’il a créés, qui ne font pas plus de 20 mètres de profondeur. Voir l’article : https://french.almanar.com.lb/article/57212/

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      Sud-Liban : un 2e soldat israélien tué

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      Le blocus américain des ports du détroit d’Ormuz n’affectera pas l’Iran qui possède d’autres débouchés (Expert)

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