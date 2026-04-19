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    Agence de presse Tasnim : L’équipe iranienne a affirmé qu’aucune négociation n’aura lieu tant que le blocus naval décrété par Trump contre l’Iran restera en vigueur.

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      Hezbollah dément de nouveau des accusations du ministère syrien de l’Intérieur : « une volonté délibérée de ternir l’image de la résistance contre Israël »

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