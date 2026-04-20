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Député Ali Hassan Khalil : « Nous exigeons l’arrêt de l’agression et du déplacement forcé, un retrait total de notre territoire, et nous refusons de céder à ce que l’ennemi tente d’imposer. »
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