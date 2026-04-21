mardi, 21/04/2026   
   Beyrouth 07:12
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Axios : Vance se rend au Pakistan mardi pour des pourparlers avec l’Iran

      En Lien

      Troisième départ du cabinet Trump : la Maison-Blanche annonce la démission de la secrétaire au Travail

      Troisième départ du cabinet Trump : la Maison-Blanche annonce la démission de la secrétaire au Travail

      Reuters : Les pays du Golfe craignent que les pourparlers ne consolident l’emprise de Téhéran sur le détroit d’Ormuz

      Reuters : Les pays du Golfe craignent que les pourparlers ne consolident l’emprise de Téhéran sur le détroit d’Ormuz

      Axios : Vance se rend au Pakistan mardi pour des pourparlers avec l’Iran

      Axios : Vance se rend au Pakistan mardi pour des pourparlers avec l’Iran