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    Agence internationale de l’énergie : Une guerre contre l’Iran provoquera la plus grande crise énergétique jamais enregistrée.

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      Liban : la commission parlementaire pour la protection des biens civils : L’occupant israélien mène une destruction systématique pour effacer l’identité du Sud.

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