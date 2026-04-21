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    Violation israélienne du cessez-le-feu : raid aérien sur Wadi al-Hujeir (correspondant d’al-Manar)

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      Comment l’Iran a-t-il maintenu le blocus du détroit d’Ormuz : la doctrine des Moustiques

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      Les agressions israéliennes au Sud-Liban : pilonnage d’un quartier dans la localité de Houla, pilonnage de Teir Harfa ; ratissage et brûlage de maisons dans les localités de Chamaa et al-Jebbine ; raid aérien sur Wadi al-Hujeir, et brûlage de maisons à Mays al-Jabal.

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      Violation israélienne du cessez-le-feu : raid aérien sur Wadi al-Hujeir (correspondant d’al-Manar)

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