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Le commandant des forces aérospatiales du CGRI, le général Majid Mousawi : Nos voisins du Sud doivent savoir que si leur géographie et leurs ressources sont utilisées au service de l’ennemi, alors ils doivent dire adieu à la production pétrolière.
21-04-2026 23:06 PM
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