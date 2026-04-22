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    Le porte-parole du ministère iranien des AE, Ismail Baghaï : aucune décision définitive n’a été prise concernant la participation aux négociations pakistanaises.

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      Après le refus de l’Iran de participer à des négociations ,Trump prolonge le délai de cessez-le-feu sans fixer de date limite

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      Des colons ont accompli des rituels et hissé le drapeau israélien dans la mosquée Al-Aqsa.

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      La rapporteuse spéciale de l’ONU pour les droits de l’homme dans les territoires palestiniens demande l’exclusion d’Israël du Conseil de l’Europe.

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