Après le refus de l’Iran de participer à des négociations ,Trump prolonge le délai de cessez-le-feu sans fixer de date limite

L’agence d’informations iranienne nationale Tasnim a rapporté que : « Le médiateur pakistanais a été informé aujourd’hui que l’Iran considère que participer à des négociations dans les circonstances actuelles est une perte de temps ».

Et d’ajouter : « Aucun progrès tangible n’a été réalisé dans les échanges de messages ces derniers jours. Ces derniers jours, les Américains ont maintenu leurs exigences et revendications excessives, qui contredisent les droits fondamentaux du peuple iranien. L’ouverture du détroit d’Ormuz par l’Iran après le cessez-le-feu au Liban a suscité une réaction hostile des États-Unis, qui ont maintenu ce qu’ils ont qualifié de blocus naval ».

Et de poursuivre : « Sous la pression de la menace iranienne d’une attaque de missiles contre Israël, les États-Unis ont été contraints d’activer le cessez-le-feu au Liban. Les Américains pensaient pouvoir compenser leur échec militaire par des exigences excessives lors des négociations. Ce sont les propositions américaines qui ont conduit à une impasse totale dans ce cycle de négociations ».

Trump réagit en prolongeant le cessez-le-feu sans déterminer un délai

Quelques minutes après cette annonce le président des Etats-Unis M. Trump a annoncé sur son compte officiel qu’il a décidé de prolonger le délai du cessez-le-feu : « La prolongation du cessez-le-feu a été décidée à la demande du maréchal Asim Munir et du Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif. J’ai ordonné à nos forces armées de maintenir le blocus et de rester vigilantes sur tous les autres plans ».

Le président américain Donald Trump a ajouté: « Je prolongerai le cessez-le-feu jusqu’à ce que les Iraniens présentent leur proposition et que les discussions aboutissent, que ce soit par une acceptation ou un rejet ».

Choc dans les médias israéliens

Les médias israéliens ont commenté ce retournement de situation de la part de Trump en affirmant : « Le cessez-le-feu pourrait durer des années ; aucune limite de temps précise n’est actuellement fixée ».

Et d’ajouter : « il s’agit d’une annonce dramatique… un rebondissement de dernière minute ».

Source : Médias