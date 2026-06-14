Comment les missiles iraniens ont-ils privé Israël de ses atouts stratégiques, politiques et militaires les plus dangereux ?

Parmi le flot d’informations concernant l’évolution de la guerre ces derniers jours, les signes les plus significatifs qui se dégagent sont le passage de l’Iran d’une stratégie de dissuasion à une stratégie d’attaques rapides avec des missiles de précision sur des cibles militaires situées en profondeur en Palestine occupée, et la mise en œuvre délibérée de ses menaces de transformer la guerre contre l’Amérique et Israël en une guerre d’usure régionale par l’ouverture de nouveaux fronts.

Le général de brigade Ismail Qaani, commandant de la Force al-Qods des Gardiens de la révolution iraniens, a exprimé cette stratégie dans une déclaration, après une longue absence, en disant : «L’axe de la résistance a établi une ceinture de sécurité s’étendant du détroit d’Ormuz à Bab el-Mandab, et du Golfe à la mer Rouge sous la bannière de l’axe».

La riposte iranienne rapide à l’agression israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, malgré son caractère «limité» et son confinement au bombardement d’un appartement dans un immeuble — c’est-à-dire qu’il ne s’agissait pas d’une destruction totale comme l’avait menacé et promis le ministre israélien de la Guerre, Yisrael Katz —, constituait un message fort adressé non seulement à Israël, mais aussi aux autorités libanaises. Ce message signifie que le Hezbollah ne restera pas seul, qu’il ne sera pas le « Hamas du Liban » sans soutien ni appui, et que ses armes sont « sacrées » et ne seront pas retirées, mais renforcées.

Il nous est devenu difficile, à nous qui suivons les attaques israélo-américaines conjointes, de dénombrer les morts israéliens suite aux attaques de la résistance au Liban, tous des officiers et des soldats jusqu’à présent, compte tenu de leur nombre important. Il en va de même pour les coûteux drones américains survolant le détroit de Bab el-Mandab. Nous prévoyons que cette tâche sera encore plus ardue dans les prochains jours avec l’entrée en action des brigades yéménites Ansarullah et leur reprise des attaques contre les porte-avions et les navires de guerre américains en mer d’Arabie et en mer Rouge.

La riposte iranienne, quasi immédiate, que ce soit à Haïfa, Tel-Aviv ou Dimona, a anéanti l’atout stratégique majeur d’Israël : entraîner les États-Unis dans le conflit et compter sur leur puissance pour éradiquer la menace existentielle iranienne et démanteler son arsenal le plus important, actuel ou futur. Parmi ces arsenaux figurent un programme de missiles très avancé et un programme nucléaire très prometteur, avec un enrichissement d’uranium élevé qui place l’Iran au seuil de la capacité nucléaire, à quelques semaines, voire quelques jours, de produire dix bombes atomiques.

Israël a jusqu’à présent perdu son atout le plus important, qui consiste à « inciter » le peuple iranien contre le régime révolutionnaire islamique, et à oser l’inciter, voire l’armer, en partie et technologiquement, pour mener à bien cette tâche, avec une audace sans précédent, que ce soit par Benjamin Netanyahou ou par l’Américain Donald Trump.

De même que la stratégie consistant à séparer les arènes et à isoler chaque arène individuellement a échoué, et a même produit l’effet inverse, à savoir leur renforcement, la stratégie américaine de «choc et de effroi» contre l’axe de résistance dirigé par l’Iran a également échoué.

Le développement le plus dangereux révélé par la guerre des Cent Jours est la légitimation, par l’Iran, des bombardements de bases américaines dans la région du Golfe et l’utilisation de missiles pour lancer des attaques de missiles et de drones contre des cibles situées en profondeur sur les territoires des pays abritant des bases américaines. Ce conflit met en lumière l’échec de la mission pour laquelle ces bases ont été construites : détruire l’Iran. Au contraire, c’est l’effet inverse qui s’est produit : ces bases sont devenues un fardeau et un point faible stratégique, incapables de se défendre elles-mêmes ou de protéger des pays plus vulnérables en termes d’effectifs et d’armements, malgré des coûts de construction et d’entretien extrêmement élevés.

La percée israélienne dans les relations avec le pouvoir libanais, dont le principal objectif est le désarmement conjoint israélo-libanais du Hezbollah, n’a pas duré et ne durera pas. Elle est restée cantonnée aux vœux pieux et à quelques campagnes médiatiques calculées. Ceci s’explique par le rétablissement rapide du Hezbollah et de ses forces, le développement fulgurant de ses capacités militaires, l’utilisation de drones de pointe, une gestion efficace des combats et les pertes humaines et matérielles considérables infligées à l’ennemi israélien, entraînant le départ total des colons du nord de la Palestine occupée.

La dernière carte dont disposent l’Amérique et Israël pour contrer la montée en puissance remarquable du Hezbollah et son projet politico-militaire est la carte syrienne : il s’agit de doubler la pression sur le nouveau gouvernement syrien et son président, Ahmed al-Sharaa, afin qu’ils s’engagent sur le terrain contre le Hezbollah et engagent des confrontations militaires, après avoir échoué à empêcher le trafic d’armes vers ce dernier et à creuser davantage le fossé entre les deux camps, tant en termes d’expansion que de nombre.

L’administration américaine a réussi à tromper les nouvelles autorités syriennes, qui ont mordu à l’hameçon de l’intimidation, des complaisances, des politiques de grand accueil et des flacons de parfum de luxe, et ont levé une partie des sanctions pour confirmer de fausses bonnes intentions, et menace maintenant d’exercer des pressions avec le reste des sanctions après la détérioration des conditions de vie et de sécurité dans le pays.

L’entrée en territoire libanais des forces syriennes appartenant au régime au pouvoir à Damas, destinées à désarmer le Hezbollah, accompagnée du déploiement de forces de l’armée libanaise après une éventuelle scission, et du soutien terrestre et aérien israélien, si ces pressions parviennent à impliquer Sharaa et ses proches, pourrait marquer le début de la chute rapide de ce régime. Si Israël, vaincu à deux reprises au Liban par le Hezbollah et ses forces depuis son implantation en 1985, les forces Golani réussiront-elles là où les forces du Lahad et l’armée israélienne ont échoué ?

La nouvelle direction iranienne a opté pour la confrontation militaire en position de force et a adopté la doctrine de la riposte directe et rapide, suivant les traces du grand moudjahid Omar al-Moukhtar : la victoire ou le martyre, la victoire des alliés et le refus de les abandonner, et la neutralisation de l’une des armes américaines et israéliennes les plus importantes, à savoir le renseignement de nature ostentatoire, que ce soit à l’intérieur de l’Iran ou en transposant le combat sur le territoire ennemi.

Ces nouvelles victoires sur le terrain, que ce soit dans le détroit d’Ormuz ou au cœur de l’Iran, l’entrée en guerre, sans surprise, du Yémen bombardant Jaffa et Eilat, le retour prometteur du général de brigade Yahya Saree aux côtés du Hezbollah, et l’engagement imminent des brigades de la résistance irakienne qui ont refusé de déposer les armes, telles qu’Al-Noujaba et les brigades du Hezbollah irakien, tous ces événements et victoires vont transformer la région et redessiner ses cartes militaires, politiques et culturelles, annonçant l’émergence d’un nouveau Moyen-Orient, ou plutôt d’un «nouvel Asie occidentale», car son nom évoque l’héritage colonial… L’avenir nous le dira.

Par Abdel Bari Atwan

Sources: VT Foreign Policy via La Cause du Peuple ; Réseau international