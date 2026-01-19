La résidence de l’ambassadrice de la Palestine à Téhéran attaquée par les émeutiers lors des troubles

Environ 200 émeutiers ont attaqué, le 8 janvier, la résidence de l’ambassadrice de l’Autorité palestinienne à Téhéran, sur fond des troubles soutenus par l’étranger en Iran, a rapporté ce lundi le site d’information iranien Asr Iran.

Et d’ajouter : « les assaillants ont scandé des slogans, lancé des cocktails Molotov et pénétré de force dans la résidence. L’ambassadrice, sa famille et son personnel ont dû se réfugier au sous-sol jusqu’à l’intervention des forces de sécurité iraniennes, qui ont neutralisé les assaillants et évacué les personnes présentes ».

« Au cours de l’attaque, Mme Salam al-Zawawi ainsi que plusieurs membres du personnel de l’ambassade ont été blessés, après quoi elle a été transférée à l’hôpital », a-t-on indiqué de même source.

« D’importants dégâts ont été infligés à la résidence, dans le contexte des troubles plus généraux qui ont secoué le quartier ce jour-là ».

Une semaine auparavant, Téhéran a été le théâtre de manifestations pacifiques sporadiques de commerçants du Grand Bazar, provoquées par les fluctuations monétaires et l’inflation liées aux sanctions illégales imposées à l’Iran, notamment par les États-Unis et plusieurs pays européens.

Ces manifestations sont restées pacifiques pendant environ une semaine, période durant laquelle le président Massoud Pezeshkian et son gouvernement se sont engagés à dialoguer avec des représentants des manifestants pour entendre leurs revendications.

Pourtant, la situation a changé le 8 janvier, lorsque des violences organisées et délibérées, soutenues par le service d’espionnage du régime israélien Mossad, ont pris le dessus sur les manifestations liées aux problèmes économiques.

Des groupes armés ont attaqué des biens publics, notamment des commerces, des banques, des gares routières et des mosquées, et ont assassiné plusieurs membres des forces de sécurité qui tentaient de rétablir l’ordre.

Les autorités iraniennes ont établi un lien entre les émeutes et les actes terroristes et les États-Unis et le régime israélien.

En effet, les services d’espionnage américains et israéliens ont reconnu leur implication sur le terrain.

Sur le même volet, l’ancien secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a tweeté : « Bonne année à chaque Iranien qui se trouve dans les rues et aussi à chaque agent du Mossad marchant à ses côtés.»

Dans une publication en persan sur les réseaux sociaux, le Mossad a encouragé les émeutiers à « descendre ensemble dans la rue ». « Le moment est venu », a écrit le Mossad, ajoutant que ses agents sont avec les émeutiers non seulement à distance et par la parole, mais aussi [avec eux] sur le terrain.

Source : Avec PressTV