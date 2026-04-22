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Ministère de la Santé palestinien à Gaza : Le nombre total de martyrs depuis le début du cessez-le-feu s’élève à 786 et celui des blessés à 2217
22-04-2026 11:23 AM
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