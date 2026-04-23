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    Cisjordanie occupée : les colons israéliens ont tué le jeune Palestinien, Awda Atef Awda Awawda (29 ans), lors de leur attaque contre la localité de Deir Dibwan, à l’est de Ramallah.

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      Le département du Trésor américain a prolongé les dérogations relatives aux importations de pétrole iranien et russe « suite aux demandes des pays les plus vulnérables aux pénuries d’approvisionnement en pétrole dues à la fermeture du détroit d’Ormuz », selon Scott Bisent.

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      Peine de mort contre les détenus palestiniens : une coalition juridique pour traduire en justice des responsables israéliens  

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