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Cisjordanie occupée : les colons israéliens ont tué le jeune Palestinien, Awda Atef Awda Awawda (29 ans), lors de leur attaque contre la localité de Deir Dibwan, à l’est de Ramallah.
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