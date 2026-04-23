Gaza: 5 martyrs, dont trois enfants, et plusieurs blessés à la suite d’une frappe de drone israélien visant un groupe de citoyens près de la mosquée Al-Qassam, dans le projet Beit Lahia

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      Émirats arabes unis: les stocks de pétrole au port de Fujaïrah ont chuté à 7 millions de barils, soit leur niveau le plus bas depuis au moins 9 ans (Reuters)

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