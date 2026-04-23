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    Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile à Gaza : Plus de 1 000 habitations abritent encore des corps sous leurs décombres ; le nombre de martyrs est estimé à près de 8 000

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      La marine du CGRI diffuse des images de la saisie de deux porte-conteneurs dans le détroit d’Ormuz (vidéo)

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      Aoun présente ses condoléances pour le martyre de la journaliste Amal Khalil : cette agression vise à occulter les exactions d’« Israël » au Liban

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