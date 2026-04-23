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Bande de Gaza: Six martyrs et plusieurs blessés lors d’attaques menées par les forces d’occupation dans différentes zones.
23-04-2026 14:24 PM
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