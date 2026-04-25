samedi, 25/04/2026   
   Beyrouth 13:12
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Agressions israéliennes au Sud-Liban : pilonnage d’artillerie contre les localités de Houla et Boyoute al-Siyyad.

      En Lien

      Royaume-Uni : Le Premier ministre britannique Keir Starmer œuvre pour présenter dans les prochaines semaines une loi visant à interdire le CGRI. (Jewish Chronicle)

      Royaume-Uni : Le Premier ministre britannique Keir Starmer œuvre pour présenter dans les prochaines semaines une loi visant à interdire le CGRI. (Jewish Chronicle)

      Les USA décrètent des sanctions contre la raffinerie chinoise de pétrole Hengli Group au motif qu’elle achète du pétrole iranien.

      Les USA décrètent des sanctions contre la raffinerie chinoise de pétrole Hengli Group au motif qu’elle achète du pétrole iranien.

      Bande de Gaza : 17 martyrs et 32 ​​blessés au cours des dernières 48 heures. (Ministère de la Santé)

      Bande de Gaza : 17 martyrs et 32 ​​blessés au cours des dernières 48 heures. (Ministère de la Santé)