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    Sud- Liban : 6 martyrs samedi à la suite d’attaques israéliennes menées dans plusieurs zones dont 4 dans le raid sur un camion et une moto à Yohmor-Chqif (Ministère libanais de la Santé)

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      Sud-Liban : un ordre d’évacuation émis par l’armée ennemie israélienne aux habitants des localités : Mayfadoune, Choukine, Yohmor, Arnoune, Zawtar Charqiyeh, Zawtar Gharbiyeh et Kfar Tibnite. Elles sont situées au nord du fleuve Litani.  

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      « Le professeur du mois », l’auteur des coups de feu lors du gala à Washington

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      Tirs au gala de la presse avec Trump : ce que l’on sait

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