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Sud-Liban : un ordre d’évacuation émis par l’armée ennemie israélienne aux habitants des localités : Mayfadoune, Choukine, Yohmor, Arnoune, Zawtar Charqiyeh, Zawtar Gharbiyeh et Kfar Tibnite. Elles sont situées au nord du fleuve Litani.
26-04-2026 12:57 PM
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