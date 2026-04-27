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    Ambassadeur iranien en Russie : Araghchi quitte Islamabad pour Moscou

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      Mehdi Mohammadi, conseiller du président du Parlement iranien : « Le signal stratégique le plus important que nous puissions envoyer à l’occupation aujourd’hui est que la guerre n’a pas seulement échoué à modifier nos calculs, elle nous a rendus plus obstinés encore. »

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      La résilience du peuple et du régime iraniens fait tomber la supériorité américaine

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      Proposition iranienne globale pour mettre fin à la guerre : la tournée d’Araghchi ravive (ou non) les négociations

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