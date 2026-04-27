lundi, 27/04/2026
Beyrouth 11:13
ع
En
Fr
Es
Articles
Spécial notre site
Médias arabes
Médias internationaux
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles du Martyr Suprême
plus
Recherche
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles de résistance
Paroles du Martyr Suprême
Más
vídeos
Ar
En
Fr
Es
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
Al-Manar
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Sites et Services
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
WhatsApp
Channel
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Contactez-nous
Sites
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
Discours du Secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, à 11h30, portant sur les derniers développements
27-04-2026 10:21 AM
En Lien
Mehdi Mohammadi, conseiller du président du Parlement iranien : « Le signal stratégique le plus important que nous puissions envoyer à l’occupation aujourd’hui est que la guerre n’a pas seulement échoué à modifier nos calculs, elle nous a rendus plus obstinés encore. »
10:46
La résilience du peuple et du régime iraniens fait tomber la supériorité américaine
10:45
Proposition iranienne globale pour mettre fin à la guerre : la tournée d’Araghchi ravive (ou non) les négociations
10:36