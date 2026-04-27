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Médias israéliens : Les drones sont contrôlés à une distance allant jusqu’à 15 kilomètres et transportent jusqu’à 6 kilogrammes d’explosifs
27-04-2026 13:16 PM
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