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    Médias israéliens: Ces drones ressemblent à ceux utilisés dans la guerre ukraino-russe, et il est clair que le Hezbollah est très habile dans leur maniement

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      Médias israéliens: L’armée israélienne mène des essais sur de nouveaux systèmes de détection et d’interception qui ne dépendent pas de la guerre électronique, afin de surmonter les difficultés causées par l’utilisation de la fibre optique

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      Médias israéliens: Ces drones ressemblent à ceux utilisés dans la guerre ukraino-russe, et il est clair que le Hezbollah est très habile dans leur maniement

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      Médias israéliens: L’armée israélienne reconnaît que le Hezbollah a récemment intensifié son utilisation de ces drones au détriment des tirs antichars et des missiles, profitant de leur précision relativement élevée et de la difficulté de leur interception

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