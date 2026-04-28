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    Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz a atteint son niveau le plus bas depuis le début de la guerre (Données de Lloyd’s List Intelligence)

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      Poutine salue le courage et l’héroïsme du peuple iranien lors d’un entretien avec Araghchi

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      Sud-Liban : Des soldats de l’armée libanaise blessés et des membres de la Défense civile portés disparus après une attaque israélienne alors qu’ils menaient une opération d’évacuation à Majdal Zoun. (Correspondant d’Al-Manar)

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