mardi, 28/04/2026   
   Beyrouth 23:15
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Sud-Liban : l’ennemi a pris pour cible des membres de la Défense civile et de l’armée libanaise à Majdal Zoun pendant qu’ils évacuaient des blessés lors d’un raid contre un bâtiment.

      En Lien

      Cheikh Qabalan : pas d’unité nationale avec des négociations directes et honteuses avec « Israël »

      Cheikh Qabalan : pas d’unité nationale avec des négociations directes et honteuses avec « Israël »

      Poutine salue le courage et l’héroïsme du peuple iranien lors d’un entretien avec Araghchi

      Poutine salue le courage et l’héroïsme du peuple iranien lors d’un entretien avec Araghchi

      Sud-Liban : Des soldats de l’armée libanaise blessés et des membres de la Défense civile portés disparus après une attaque israélienne alors qu’ils menaient une opération d’évacuation à Majdal Zoun. (Correspondant d’Al-Manar)

      Sud-Liban : Des soldats de l’armée libanaise blessés et des membres de la Défense civile portés disparus après une attaque israélienne alors qu’ils menaient une opération d’évacuation à Majdal Zoun. (Correspondant d’Al-Manar)