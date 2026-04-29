mercredi, 29/04/2026   
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    Médias israéliens: Des avertissements préalables au sein de l’armée israélienne concernant le danger des drones suicides n’ont pas été suivis d’effets

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      Porte-parole de l’armée de l’ennemi israélien : Il y a peu de temps, une cible aérienne suspecte identifiée dans la zone où opèrent les forces de l’armée israélienne au Sud-Liban a été interceptée

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      Chaîne israélienne 12: Activation des défenses aériennes en Haute Galilée

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      Médias israéliens: Aveux successifs d’échec face à la menace des drones et recommandations non appliquées

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