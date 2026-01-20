mardi, 20/01/2026   
    Le bureau de l’ex-ministre iranien des AE, Mohammad Javad Zarif, dément les affirmations des médias israéliens concernant ses contacts avec des entités hostiles : elles font partie d’un complot visant à diviser l’Iran et à déstabiliser sa sécurité.