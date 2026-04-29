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    Chaîne israélienne 12: Le cabinet de sécurité restreint se réunit ce soir pour discuter de la situation au Liban et en Iran

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      Député Fadlallah : Le pouvoir n’obtiendra pas de couverture nationale pour ses négociations directes avec l’ennemi

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      Député Hassan Fadlallah : « Peu importe ses tentatives, le pouvoir n’obtiendra pas de couverture nationale pour ses négociations directes avec l’ennemi. La solution est claire : il doit revenir vers son peuple d’une manière qui préserve l’unité du Liban. »

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