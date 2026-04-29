Député Fadlallah : Le pouvoir n’obtiendra pas de couverture nationale pour ses négociations directes avec l’ennemi

Le député du bloc de la Fidélité à la Résistance, Hassan Fadlallah, a réitéré que « toute tentative de l’ennemi d’instaurer une ceinture de sécurité sur notre terre ou de cloner un nouvel « Antoine Lahad » dans la région sera mise en échec par les sacrifices de la Résistance et la résilience de notre peuple ».

« Face au spectacle des tueries quotidiennes de civils désarmés au Sud et à la destruction systématique de nos villages frontaliers, le pouvoir et ses instruments doivent sortir immédiatement de la logique des concessions. Ils doivent cesser les discours d’incitation, de trahison et l’hostilité envers une grande partie des Libanais, car cela sert l’ennemi d’une part, et menace la stabilité ainsi que la formule de partenariat du Liban consacrée par l’Accord de Taëf d’autre part », a renchéri M.Fadlallah.

Et de souligner : « Tout ceci fait perdre à ce pouvoir son rôle et sa légitimité stipulés dans le préambule de la Constitution, en le transformant en une partie partiale adoptant des choix contraires à la volonté de la majorité de son peuple ».

« Quelles que soient ses tentatives, ce pouvoir n’obtiendra aucune couverture nationale pour ses négociations directes avec l’ennemi. La solution requise est claire : le retour du pouvoir vers son peuple afin de préserver l’unité et la souveraineté du Liban », a-t-il conclu.