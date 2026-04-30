Araghchi à Berri : L’arrêt de l’agression contre le Liban sera un point d’intérêt pour l’Iran dans tout accord avec Washington.

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      Chaine 15 israélienne : 2 soldats blessés par un drone piégé du Hezbollah dont un grièvement dans l’axe de Bint Jbeil au sud du Liban.

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      Sud-Liban : L’armée libanaise indique qu’un soldat et plusieurs membres de sa famille ont été tués dans une frappe aérienne israélienne qui a ciblé leur domicile à Kfar Remman, dans le district Nabatiyeh.

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