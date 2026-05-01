Araghchi : La facture mensuelle pour chaque foyer américain a atteint 500 dollars et augmente rapidement

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      The Atlantic citant des responsables américains : Trump craint que la question du détroit d’Ormuz ne vienne compliquer son prochain sommet avec son homologue chinois

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      Correspondant d’Al-Manar : Les forces d’occupation ont été ciblées à la jonction entre Chamaa et Al-Bayyadah, au sud-Liban

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      Correspondant d’Al-Manar : L’aviation de guerre ennemie a mené 3 raids contre la localité de Majdal Zoun ; et d’autres raids contre les localités de Siddiqine et Zibqine

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