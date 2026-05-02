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    Syrie : cheikh Farhan Hassan al-Mansour, le prêcheur du sanctuaire Sayyeda Zeinab, situé dans la campagne de Damas, a été tué vendredi après-midi par l’explosion d’une grenade à main.

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      CNN : L’Iran a bombardé la quasi-totalité des installations militaires américaines au M-O.

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      Attaque contre une religieuse à Jérusalem. « Les signes du christianisme visés ». Les chrétiens taxés de « vampires suceurs de sang » par certains rabbins.

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