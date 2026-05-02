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Syrie : cheikh Farhan Hassan al-Mansour, le prêcheur du sanctuaire Sayyeda Zeinab, situé dans la campagne de Damas, a été tué vendredi après-midi par l’explosion d’une grenade à main.
01-05-2026 23:42 PM
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